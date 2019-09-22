تصعيد ضد نظام الحمدين.. قطريو الغفران أمام الأمم المتحدة

واصل شيوخ من العائلة المالكة في قطر، المحتجين على ما يقوم به تنظيم الحمدين، مساندتهم لقطريي قبيلة الغفران الذين أسقط النظام القطري جنسيتهم دونما ذنب.



والتقى الشيخ سعود بن جاسم بن خليفة آل ثاني والشيخ سعود بن مبارك بن خليفة آل ثاني، برئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان محمد النسور في جنيف، وأكدا اهتمامهم ومتابعتهم لشكوى المسقطة جنسيتهم من قبيلة الغفران داخل قطر وما تعرضوا له من أوضاع إنسانية وانتهاك لحقوقهم، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض.



وناقش الرجلان الدور السلبي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتي اتضح تهربها الواضح وصرف النظر عن إعادة حقوق المتضررين من الغفران، كما تم اطلاع نائب المفوض السامي على حجم الانتهاكات التي لا تزال تمارسها السلطات في قطر ضد الغفران.



وتطرق شيوخ آل ثاني أثناء اللقاء بالمسئول الأممي إلى الإجراءات التي قام بها النظام القطري حيال قضية الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني وأبنائه خاصة بعد أن تقدمت زوجة الشيخ أسماء أريان بشكوى إلى المفوضية الأممية في مارس الماضي.



كما أكد شيوخ آل ثاني للنسور تعنت النظام القطري مؤخرا وتعمدهم انتهاك حقوق الزوجة والأبناء في منعهم من التواصل والاتصال هاتفيا بزوجها ووالدهم الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني في محبسه في قطر وانتهاك حقها وحق أبنائه في الوقوف على تطورات حالته الصحية.

