أصبح سلعة وميثاق الشرف ضرورة.. استشاري تجميل يكشف الوجه الآخر للإعلانات الطبية.. فيديو

قال الدكتور عبد العزيز بشر، استشاري التجميل بـ "القصر العيني"، إن الطب أصبح يستخدم كسلعة من خلال القنوات الفضائية ووسائل الإعلام كافة بشكل غير منضبط.



وأوضح الدكتور عبد العزيز بشر خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأحد، أن الوضع الحالي أصبح بحاجة إلى رقابة وميثاق شرف إعلامي قادر على التحكم بالأمر سالف الذكر، مشيرًا إلى أنه اصبح هناك الكثير من الأفراد يقومون بالدعاية لأنفسهم دون أن يكونوا متخصصين في المجال.



وأشار الدكتور عبد العزيز بشر إلى أن هناك فئة كبيرة من المجتمع مقتنعه بأن اي شخص ظهر على التلفزيون فهو ذو مصداقية، وهذا الأمر عار تمامًا من الصحة.



وأردف الدكتور عبد العزيز بشر أن عمليات التجميل هي علم كبير، مشيرًا إلى أن هناك الكثير الغير متخصصين يقومون بإجراء العمليات التجميلية.

