منصة الأمم المتحدة.. السيسي يضع قضايا القارة الأفريقية على طاولة المجتمع الدولي في اجتماعات الدورة الـ74.. طرح جهود مصر في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.. لقاءات ثنائية مع زعماء العالم

الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر للمرة السادسة على التوالي أمام الجمعية العامة

كلمته أمام قمة المناخ لعرض وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ توجه لسياسية مصر الخارجية للربط بين الدائرة الإفريقية والدائرة العربية بيان مصر أمام الأمم المتحدة سيشمل رؤية القاهرة حول جهود محاربة الإرهاب والفكر المتطرف





وجود ومشاركة مصر بشكل دائم على منصة الأمم المتحدة بات تعهدا من القيادة السياسية لعرض هموم وقضايا القضايا الأفريقية والعربية على السواء، وتمثيل مصر على أرفع مستوى وللمرة السادسة على التوالي أمر في غاية الأهمية لمصالح مصر وأمنها وأهدافها، ومن أجل القارة الأفريقية التي تتشرف مصر برئاستها، ومن أجل تسوية الصراعات وإحلال السلام في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، لصالح جميع شعوبها.





من جانبه قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية: إن هناك توجها في السياسية المصرية الخارجية من أجل الربط بين الدائرة الإفريقية والدائرة العربية.





وأضاف حليمة أن التحرك الخارجي للسياسة المصرية أعطت الدائرة الإفريقية والعربية الأولوية بحكم ما بينهما من ارتباطات وعلاقات ومصالح تتعلق بالأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالتنمية والتطوير والتحديث.





وأشار إلى أن السياسة المصرية الخارجية دائما تؤكد على وحدة وسلامة أراضي الدول، كذلك التأكيد على الاحترام المتبادل واحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، موضحا أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تؤكد ما تحقق من نتائج إيجابية وبناءة في إطار العلاقات الخارجية.





وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الرئيس السيسي يضع هموم وقضايا القارة الأفريقية على طاولة المجتمع الدولي في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحمل أحلام أفريقيا والعرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.





ولفتت مصادر دبلوماسية أن البيان الذي سيلقيه الرئيس السيسي أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة سيتناول رؤية مصر حول عدد من الموضوعات منها جهود محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.





وأشارت أيضا إلى أنه من المقرر أن يجري الرئيس عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والقادة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من المؤتمرات.





ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر عقب كلمة كل من الولايات المتحدة والبرازيل.





وأكد وزير الخارجية سامح شكري أنه من المتوقع أن يجري الرئيس عدة لقاءات مع ممثلين عن الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية الكبرى التي تتطلع للاستثمار في مصر وشركات الأبحاث المقربة من دوائر اتخاذ القرار.





قمة المناخ

وأعلنت الأمم المتحدة، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة المناخ الدولية التى تعقد غدًا الإثنين فى المقر الرئيسى للمنظمة بنيويورك فى إطار اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة بالأمم المتحدة.









ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذى يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات فى التصدى لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، كما أن إفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالى الانبعاثات العالمية، ما يؤكد أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات.





من جانبه، وجه أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رسالة إلى القادة المشاركين فى أعمال الجمعية العامة قائلا: افعلوا كل ما هو ضرورى للتأكد من أننا قادرون على حل المشاكل الدراماتيكية التى نواجهها.





وأوضح جوتيريش أن الهدف من دعوته لهذه القمة هو حث الدول الأعضاء على تقديم "خطط ملموسة" إلى الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، على أمل تعزيز اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والأهداف الطموحة التى تشكل حجر الأساس لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، معربا عن أسفه من أننا "لسنا على الطريق الصحيح" للوفاء بالعديد من جوانب أجندة التنمية المستدامة 2030.





وأشار إلى أن يومى الأربعاء والخميس القادمين سيشهدان أيضا عقد أول قمة من نوعها بشأن أهداف التنمية المستدامة لضخ المزيد من الزخم، معتبرا أن "المزيد والمزيد من الأزمات التى نواجهها، تنتج عن عوامل عدة، من مختلف أنحاء العالم"، وأن حل هذه القضايا يتطلب "مزيدا من التعاون الدولى" تكون الأمم المتحدة "فى صميمه".





وقال الأمين العام: نحتاج إلى مزيد من التعاون الدولى.. فيما يتعلق بالمناخ، لهذا السبب نعقد قمة، وتهدف تلك القمة إلى أن تدرك البلدان بأن عليها أن تفعل أكثر مما فعلته حتى الآن، لأننا بحاجة إلى أن نتغلب على تغير المناخ الذى لا يزال يتقدم بشكل سريع جدا.





ونحن نرى عواقب الأعاصير المدمرة، ونرى عواقب ذوبان الأنهار الجليدية، ونرى عواقب ذلك على الصحة العامة المتدهورة، فى ظل موجات الحرارة والأمراض الجديدة القادمة إلى العديد من المناطق.





وأضاف "وبالتالى، نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون الدولى للتغلب على تغير المناخ، الأمر نفسه ينطبق على انعدام المساواة.. نحتاج إلى عولمة عادلة، والعولمة العادلة ممكنة فقط من خلال المزيد من التعاون الدولى، لهذا السبب سنعقد قمة حول أهداف التنمية المستدامة، لدينا أجندة التنمية المستدامة 2030، وهى مخطط الأمم المتحدة لجمع كافة البلدان معا من أجل عولمة عادلة".



