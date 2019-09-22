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فن

عرضان للسجادة الحمراء.. أهم فعاليات اليوم الرابع لـ مهرجان الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:41 م
نادين لبكي
نادين لبكي
محمد نبيـل
ضمن إطار عروض السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة يعرض فيلم "1982" للمخرج وليد مؤنس و"آدم" ل مريم توزاني في عرضهما العربي الأول.

وبعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي وفوزه بجائزة "نيتباك" في ذات الدورة، يأتي الفيلم اللبناني "1982" من بطولة نادين لبكي ومحمد دالي ورودريج سليمان ليشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

أما المغربى "آدم" والذى عرض عالميًا لأول مرة في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم من بطولة لبنى أزابال ونسرين الراضي والتي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دربان السينمائي، ويشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

إلى جانب ذلك يعرض العديد من الأفلام السينمائية مثل "بئر الحرمان" للمخرج القدير كمال الشيخ ضمن إطار تكريم الكاتب القدير الراحل إحسان عبد القدوس، وفيلم "الحياة الخفية لأورديس جسماو" لكريم عينوز الذي فاز بجائزة "نظرة ما" في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي، وفيلم "كانينجهام" لـألا كوفجن والذي يتناول حياة الراقص ميرسي كانينجهام في مراحلها المختلفة.

ويتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي حلقة نقاش "السينما الأفريقية: الحاضر والماضي والمستقبل"، وتناقش هذه الحلقة كيف تطورت السينما الأفريقية من شمالها إلى جنوبها خلال السنوات الماضية، لتصبح ذات تأثير، وتمتلك قوة إبداعية وتتواجد على الخريطة السينمائية العالمية.

إضافة إلى حلقة نقاش "طبيعة الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية"، وتناقش الحلقة التقنيات والحرفيات اللازمة لتشكيل قصة تمزج بين الواقع والخيال، من أجل خلق واقع جديد وإشراك الجمهور بشكل أفضل.

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