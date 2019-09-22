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فيديو جراف

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لـ فيديو رجل يعنف طفلته

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:02 م
رجل يعنف طفلته
رجل يعنف طفلته
إسلام عبد الهادي
فيديو رجل يعنف طفلته تصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله بشكل كبير بعد أن أثار استياء رواد مواقع التواصل.

الفيديو يظهر فيه رجل يعنف طفلته بقسوة، لطمها على وجهها عدة مرات وضربها وقذفها في الهواء أكثر من مرة، دون أن يكون هناك مبررا واضحا.

الرجل ظهر في فيديو بعد انتشار المقطع الأول بعدة ساعات أوضح فيه حقيقة الأمر وبرر فعلته، لكن النيابة السعودية كان لها رأي آخر.

من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل فيديو رجل يعنف طفلته.

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