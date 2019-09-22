المراكز التكنولوجية بشمال سيناء للتيسير علي المواطنين.. تدريب موظف الجهاز الإداري على أحدث الأنظمة الإلكترونية

نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل متطور في سيناء

تدريب موظف الجهاز الإداري على أحدث الأنظمة الإلكترونية

48 مكتب بريد بمراكز محافظة شمال سيناء للتيسير علي المواطنين



مع سعي الدولة الي تطوير الخدمة التكنولوجية تسعي محافظة شمال سيناء للتيسير علي المواطنين من خلال تنفيذ مراكز الخدمة التكنولوجي لخدمة المواطنين، والدفع الإلكتروني؛ وذلك لتسهيل الخدمات على المواطنين، بمدينة العريش العاصمة، ومدينة بئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المحافظة، من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري ومتطور يساهم فى سرعة الحصول على الخدمة فى وقت قياسي.



وقال اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ إن تفعيل المركز التكنولوجي، سوف يتيح الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الارتقاء بمستوى موظف الجهاز الإداري وذلك بتدريبه على أحدث الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمة متميزة، علاوة على الفصل بين الموظف ومتلقي الخدمة، بالإضافة لرفع مؤشرات أداء لمتخذي القرار لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطن عبر شاشات مؤشرات الأداء.



وأوضح ربيع الدسوقي مدير عام منطقة بريد شمال سيناء، أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها مكاتب البرديد بمدن المحافظة، للتيسير علي المواطنين منها إصدار البطاقات الإلكترونية و بدل الفاقد والتالف والمصاريف الإدارية لتصفية التركات وعمولة التحويلات الخارجية - وعمولة الصرف الخاصة بالموردين فيما يخص بطاقات البريد و إعادة حسابات التوفير وافية المدة للتعامل وخدمة المعاشات- والحوالات الفورية

مع سعي الدولة الي تطوير الخدمة التكنولوجية تسعي محافظة شمال سيناء للتيسير علي المواطنين من خلال تنفيذ مراكز الخدمة التكنولوجي لخدمة المواطنين، والدفع الإلكتروني؛ وذلك لتسهيل الخدمات على المواطنين، بمدينة العريش العاصمة، ومدينة بئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المحافظة، من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري ومتطور يساهم فى سرعة الحصول على الخدمة فى وقت قياسي.وقال اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ إن تفعيل المركز التكنولوجي، سوف يتيح الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الارتقاء بمستوى موظف الجهاز الإداري وذلك بتدريبه على أحدث الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمة متميزة، علاوة على الفصل بين الموظف ومتلقي الخدمة، بالإضافة لرفع مؤشرات أداء لمتخذي القرار لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطن عبر شاشات مؤشرات الأداء.وأوضح ربيع الدسوقي مدير عام منطقة بريد شمال سيناء، أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها مكاتب البرديد بمدن المحافظة، للتيسير علي المواطنين منها إصدار البطاقات الإلكترونية و بدل الفاقد والتالف والمصاريف الإدارية لتصفية التركات وعمولة التحويلات الخارجية - وعمولة الصرف الخاصة بالموردين فيما يخص بطاقات البريد و إعادة حسابات التوفير وافية المدة للتعامل وخدمة المعاشات- والحوالات الفورية

والحوالات البريدية والبريد السريع الداخلي والبريد المسجل والطرود الداخلية .



واكد أن عدد المكاتب بمنطقة بريد شمال سيناء 48 مكتبا، وعدد عملاء التوفير 85000، كما تم افتتاح مكتب جامعة العريش داخل مقر الجامعة، وتم صرف معاشات شهر أبريل بجميع المكاتب على أكمل وجه.



كما تم افتتاح مكتب بريد جامعة العريش، لخدمة الطلاب والموظفين وهيئة التدريس وعاملين وأساتذة، إلى جانب المجتمع المحيط بها. وأضاف أنه جار العمل على افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري داخل الجامعة لخدمة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي.



وأوضح أن المكتب يقدم جميع الخدمات البريدية من صرف مرتبات ومعاشات، الي جانب دفع مصاريف طلبة الكليات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مدن وقري المحافظة.