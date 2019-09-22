الاهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداده لمواجهة سموحة المقرر لها غدا الاثنين.



ويؤدي الفريق مرانه الرئيسي اليوم في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الغد.



يذكر أن الأهلي يواجه سموحة في الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.