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تعليم

لاثام: كوفنتريفي مصر لا يقل جودة عن الجامعة الأم في بريطانيا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:45 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
قال البروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية، إن ما شاهده في فرع جامعة كوفنتريفي مصر لا يقل جودة عن الجامعة الأم في بريطانيا،معربا عن سعادته بالمستوى المتقدم والراق لكافة التجهيزات بفرع الجامعة في مصر.
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وأوضح جون خلال افتتاح جامعات المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الفترة التي سبقت الإعلان عن افتتاح فرع جامعة كوفنتري في مصر شهدت عدد كبير من الاتصالات والزيارات والاجتماعات المباشرة وأيضا عبر شبكات الفيديو كونفرانس بين الجانبين للاتفاق على شكل العملية التعليمة وإستراتيجية تنفيذها والأهداف المطلوب تحقيقها، مؤكدا انه لمس جدية الجانب المصري ممثل في مؤسسة السويدي اديوكيشن ورغبته الأكيدةفي تحقيق نقلة نوعية في شكل وأسلوب التعليم العالي في مصر.

وافتتح عددا من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "جامعات المعرفة الدولية" وفرع "جامعة كوفنتري' البريطانية، صباح اليوم الأحد وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السويدي إديوكيشن"، والبروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية.

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