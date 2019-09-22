رئيس مؤسسة السويدي إديوكيشن: طلاب جامعة كوفنترى سيحصلون على أفضل الخدمات

أكد إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدي إديوكيشن أن طلاب جامعة كوفنترى سيحصلون على أفضل الخدمات والخبرات التعليمية، طوال فترة دراستهم.



وأضاف سلامة خلال افتتاح جامعات المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أن ذلك تأكيدا على ما وعدنا به من قبل من إننا سنبذل كل الجهد لإعداد طلابنا بالشكل الذي يمنحهم أفضل الفرص لسوق العمل التنافسي.



وافتتح عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "جامعات المعرفة الدولية" وفرع "جامعة كوفنتري' البريطانية، اليوم الأحد وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السويدي إديوكيشن"، والبروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية.