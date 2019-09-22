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مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:31 م
الفساتين المنقوشة
الفساتين المنقوشة أختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة الس
هاجر هانئ
سيطرت صيحة الفساتين المنقوشة على اختيار النجمات فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019، مما منحهن إطلالة حيوية وعصرية.

وتنوعت إطلالات النجمات فى إختيار الفساتين المنقوشة بين التصميمات المختلفة والألوان المتداخلة التى تتناسب مع كل فنانة، فظهرت الفنانة القديرة إلهام شاهين بفستان مشجر ونسقت معه مجوهرات فخامة.

فيما اعتمدت كل من الفنانة بسمة وسميرة مقرون و بسنت شوقي على صيحة الفساتين المنقوشة التى تعد موضة صيف 2019، ومن الصيحات التى تتناسب مع هذه المناسبة.
مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور
مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور
مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور
مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور
مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور
مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور

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