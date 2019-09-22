رئيس جامعات المعرفة الدولية: طلاب كوفنتري سيحصلون على نفس شهادة التخرج من الجامعة الأم

أكد الدكتور محمود علام رئيس جامعات المعرفة الدولية أن طلاب جامعة كوفنترى في مصر سيحصلون على نفس شهادة التخرج المعتمدة من الجامعة الأم، ويستطيع من خلالها الخريج أن يعمل في أي دولة حول العالم.



وأضاف علام خلال افتتاح جامعات المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يمكن للطالب الملتحق بفرع الجامعة في مصر أن يكمل دراسته بالجامعة الأم في بريطانيا إن أراد ذلك وفى أي وقت على مدار أعوام الدراسة نظرا لتطابق المناهج وأسلوب التدريس، كما يمكن للطلاب الذين يدرسون في بريطانيا أن يستكملوا دراستهم بفرع الجامعة في مصر، مشيرا إلى أن عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس فرع جامعة كوفنترى في مصر تمت وفق القواعد والشروط المطبقة فى الجامعة الأم في بريطانيا.



وافتتح عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "جامعات المعرفة الدولية" وفرع "جامعة كوفنتري' البريطانية، صباح اليوم الأحد وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السويدي إديوكيشن"، والبروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية.