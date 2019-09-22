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برلمان

برلمانية: مشاركة الرئيس فى اجتماعات الأمم المتحدة يعزز مكانة مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:33 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى

أشادت النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن مشاركة الرئيس السيسى فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

وأكدت سامية كمال لـ"صدى البلد" أنه من المقرر ان تكون هناك موضوعات سيتم طرحها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وسيبدى الرئيس السيسى رأيه فى شأنها ، نظرا لمكانة مصر الدولية ومكانية الرئيس.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن الرئيس السيىس أصبح له وضعه ومكانته فى أى دولة يوقم بزيارتها ، وبالتالى فإن تواجده فى مثل هذه الإجتماعات الدولية الهامة يثل مكانة مصر فى الخارج ويعزز تواجدها دوليا.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاهرة، أمس الاول الجمعة، متوجها إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 والتي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري.

كما سيلتقي الرئيس السيسي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

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