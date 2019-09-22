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اقتصاد

الاثنين.. التصديري للصناعات الهندسية يطلق HATS EGYPT للأجهزة المنزلية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:44 م
الصناعات الهندسية
الصناعات الهندسية
ولاء عبد الكريم
تنطلق غدًا الإثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري فعاليات "HATS EGYPT"، لقطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المائدة والمطبخ، والذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية برعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأشار المجلس التصديري للسلع الهندسية في بيان له، إلى أن "HATS EGYPT"، يشارك فيه 30 عارضا مصريا علي رأسهم " كريازي - فريش - الاسكا - رويال جاز - الشركة العربية للصناعات الكهربائية - إلكتروستار- العربي - إيجا - تريدكو الصياد - مار جروب - جراند إلكترونك - حلوان 360"، بالأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى "نوفال - الأمل - الهلال والنجمه - الزنوكي - زينوكس -الشريف - طيبة للألمنيوم - مصنع سها" بقطاع أدوات المائدة والمطبخ،الى جانب "المصرية - موج العاشر من رمضان- كوكينج"، بقطاعات تجهيزات الفنادق.

ويفتتح المعرض وزير التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس وشريف الصياد وكيل المجلس و محمد العايدي نائب الرئيس و م. محمد ناصف الأمين العام، وبرعاية البنك المصري لتنمية الصادرات، ويتخلل فاعليات HATS EGYPT ٧٥٠ جلسة ثنائية بين العارضين والمشاركين الدوليين الممثلين لـ١٨ دولة بإفريقيا والشرق الأوسط.

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