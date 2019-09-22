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تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية.. افتتاح الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:43 م
أول جامعة تكنولوجية
أول جامعة تكنولوجية للتعليم الفني في مصر
نهلة الشربيني
افتتح مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الجامعة على رأسهم الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والدكتور محمود نعمة الله، رئيس الجامعة، كأول جامعة من نوعها لطلاب الدبلومات الفنية.

كما تفقد مسؤولو الوزارة عددا من مباني الجامعة، والقاعات الدراسية والمعامل الخاصة بالتدريبات العملية، مشددين على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بأماكن استراحات الطلاب وكذلك الورش المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

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