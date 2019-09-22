بنعالج الحيوانات بـ الغناء.. مطربة وطبيبة بيطرية تكشف عن أغرب طرق العلاج.. فيديو

قالت المطربة نادين العمروسي، إنها مازالت تدرس حتى الآن، مشيرة إلى أنها حققت نجاحًا كبيرًا في دراستها العام الماضي، حيث كانت الأولى على دفعتها.



وأشارت نادين العمروسي خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأحد، إلى أنها في الأساس طبيبة بيطرية، وتجمع بين الطب والغناء.



وفي ظاهرة غريبة من نوعها كشفت نادين العمروسي أنهم يستخدمون الغناء كنوع من أنواع العلاج النفسي للحيوانات.



وأوضحت نادين العمروسي أن ضمن الأمراض التي تصيب الحيوانات، أمراض متعلقة بالجهاز المناعي لديهم، مشيرة إلى أن أكبر ما يؤثر على الجهاز المناعي الضغط النفسي، موضحة أن أول استجابة تطرأ على الحيوانات؛ النوم.

