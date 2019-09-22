احتفالا بيوم النظافة العالمي.. حملة على الأرض وتحت الماء في الغردقة

احتفلت جمعية هيبكا بيوم النظافة العالمي هذا العام من خلال تنظيم أكبر حملة نظافة في البحر الأحمر على شاطئ جزيرة مجاويش، وحملة نظافة كبيرة لجمع المخلفات تحت الماء بمشاركة مراكز غوص تعمل في عدة مواقع للغوص منتشرة على ساحل البحر الأحمر.



وقالت هبة شوقي، المدير التنفيذى لجمعية هيبكا، إن الفعالية التي تم تنظيمها عبارة عن حملة نظافة موسعة لجزيرة مجاويش بمساعدة 150 متطوعًا، حيث تمكنا من جمع حوالي 1500 كج من من حطام البلاستيك من الشاطئ بالتعاون مع شركائنا في جميع المبادرة ؛ محافظة البحر الأحمر ومجموعة فنادق البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر.



وأشارت شوقى إلى أنه شارك في الحدث مجمع إعلام الغردقة، جمعية فتيان الكشافة، مديرية الشباب والرياضة، مول الغردقة سيتي سنتر بالإضافة إلى ذلك، قام فريق من الغواصين التابع لجمعية هيبكا ولمحميات البحر الأحمر بإزالة بعض المخلفات تحت الماء لخلق بيئة نظافة للكائنات البرية والبحرية على حد سواء.



كما تم تنظيم حملة نظافة كبيرة تحت الماء، بالتعاون مع عدة مراكز غوص في محافظة البحر الأحمر خصصت هذا اليوم لحملة نظافة تحت الماء مع السياح في عدة مواقع للغوص منتشرة على ساحل البحر الأحمر، هذه المبادرة تحت رعاية محافظ البحر الأحمر.