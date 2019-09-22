طريقة التخسيس بدون تعب وحرمان بحيل خارقة .. رقم 2 صادمة

طرق تخسيس بدون رجيم قاسى لتحاربى الملل وفقدان الإرادة بعد فترة من الرجيم يمكنك الوصول إليه عن طريق بعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه ومساعدتك على فقدان الوزن بسرعة وعدم الشعور بالجوع والحرمان. ويقول العديد من الخبراء إنه يمكنك اتباع طرق تخسيس بدون رجيم قاسى فقط بإدخال بعض التعديلات البسيطة على نمط حياتك.



1-طرق تخسيس بدون رجيم عن طريق تناول وجبة الإفطار



تناول وجبة الإفطار كل يوم عادة واحدة شائعة لدى العديد من الأشخاص الذين فقدوا الوزن ويعد تخطي وجبة الإفطار طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية، لكنهم عادة ما ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم ".



2-طرق تخسيس بدون رجيم و أغلاق المطبخ في الليل.



حدد وقتًا لتتوقف فيه عن الأكل حتى لا تستسلم لتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أو أثناء تناول التلفاز. "تناول كوبًا من الشاي أو قومى بتناول ثمرة من الفاكهة أو اللبن الزبادي المجمد ولكن بعد ذلك قم بتنظيف أسنانك بحيث تقل احتمال تناول أو شرب أي شيء آخر.



3-طرق تخسيس بدون رجيم و تناول الكثير من الماء



إرضاء عطشك بالماء أو الماء الفوار مع تناول الحمضيات أو الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم أو أجزاء صغيرة من عصير الفاكهة 100 ٪ يمكنك تناوله بين الوجبات لتقليل إحساسك بالجوع بين الوجبات.



4-طرق تخسيس بدون رجيم و تناول لكثير من الفواكه والخضراوات



تناولى الكثير من الفواكه والخضراوات ذات السعرات الحرارية المنخفضة والكميات الكبيرة من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية عليك أن تملئي مطبخك بالكثير من الفواكه والخضروات فهى غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية والألياف.



5-طرق تخسيس بدون رجيم وتناول الحبوب الكاملة



عليك استبدال الحبوب الكاملة للحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والكعك والبسكويت والمعجنات اختارى خبز القمح الكامل والباستا والأرز البني ورقائق النخالة والفشار والبسكويت.



6-طرق تخسيس بدون رجيم والسيطرة على مطبخك



عليك إستبدال الأطعمة الغير صحية بتلك الأطعمة الصحية والعديد من الخيارات الصحية وحتى اختيار المطاعم المناسبة. هذا يعني تجنب الإغراء من خلال الابتعاد عن المطاعم التي يمكنك تناولها. عندما يتعلق الأمر بالحفلات ، "تناول وجبة خفيفة صحية من قبل حتى لا تكون جائعًا.



7-طرق تخسيس بدون رجيم و تناول البروتينات الصحية



إن إضافة مصدر من البروتين قليل الدسم أو قليل الدسم إلى كل وجبة ووجبة خفيفة سيساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ، لذا فأنت أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام. جربي الزبادي قليل الدسم أو جزء صغير من المكسرات أو زبدة الفول السوداني أو البيض أو الفول أو اللحوم الخالية من الدهن. يوصي الخبراء أيضًا بتناول وجبات صغيرة ومتكررة ووجبات خفيفة (كل 3 إلى 4 ساعات) ، للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة .



8-طرق تخسيس بدون رجيم وتناولى الألبان قليلة الدسم



عليك اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم والتى تساعد على خفض السعرات الحرارية دون أي جهد عليك استخدم الحليب الخالي من الدسم بدلاً من الكريمة في قهوتك والجبن قليل الدسم فى تحضير أطباق طعامك واستخدم القليل من الخل على سلطتك بدلاً من المايونيز مثلا أختيار السلطات الصحية الغنية بكم أكبر من الألياف والمعادن التى تمنحك الشبع وتساعد على التخلص من الوزن الزائد.



مصدر المعلومات موقع ...stylecraze.com