ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إذا كنت تعاني من ضغوطات زائدة في العمل.. اشحن طاقتك بهذه الطريقة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:48 م
ضغوط العمل
ضغوط العمل
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إم بي سي» تقريرا عن فوائد الإجازة التي تساعد في تحسين الإدراك للإنسان ووظائف الدماغ، لأنها تحد من العمليات البيولوجية المرتبطة بالتوتر حسب الدراسات، حيث أكد خبراء بأن توزيع العطل خلال فترات قصيرة أفيد للجسم.

وأفاد التقرير بأن فوائد الإجازة القصيرة، هى التعرف على أماكن وهوايات جديدة أكثر، والشعور بأن الإجازة أطول، وعدم الحاجة للحقائب الكثيرة، والتقليل من المصاريف المدفوعة، وتساعد على الفصل السريع عن متاعب الحياة اليومية والاستمتاع باللحظة.

قالت الدكتورة حنين جرار، أخصائية علم نفس، إن أهم شيء في الإجازة هو كسر الروتين والنمط اليومي والاستمتاع بتجارب جديدة والتواصل بعيدا عن ضغوطات العمل والمنزل.

وأوضحت حنين جرار، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوطات زائدة في العمل بحاجة إلى الحصول على إجازة من فترة لأخرى لكسر الروتين وشحن طاقة جديدة لتحسين النفسية وزيادة الإنتاجية في العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 خطوات سهلة لنشر الطاقة الإيجابية في العمل

افصل شوية .. علامات إذا شعرت بها خذ قسطا من الراحة فورا

حظك اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

وداعا لـ الشفت.. دراسة تكشف فوائد العمل من المنزل

ترشيحاتنا

اسأل المفتي.. لمن الذهب عند فسخ الخطبة

الجزائر وبلماضي الأقرب .. ومحرز يهدد عرش صلاح وماني الإفريقي

فرج عامر يوجه رسالة نارية لـ حكم مباراة الأهلي وسموحة

يورجن كلوب يكشف سر تخوف محمد صلاح من ساديو ماني قبل انضمامه إلى ليفربول

بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: قولي لبابا فين الألبوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاجوال لافت.. درة تستعرض أناقتها فى الجونة

فراشيح البادية.. بديل الخبز التقليدي ووجبة أساسية على موائد سانت كاترين

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور