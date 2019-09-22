إذا كنت تعاني من ضغوطات زائدة في العمل.. اشحن طاقتك بهذه الطريقة

عرضت قناة «إم بي سي» تقريرا عن فوائد الإجازة التي تساعد في تحسين الإدراك للإنسان ووظائف الدماغ، لأنها تحد من العمليات البيولوجية المرتبطة بالتوتر حسب الدراسات، حيث أكد خبراء بأن توزيع العطل خلال فترات قصيرة أفيد للجسم.



وأفاد التقرير بأن فوائد الإجازة القصيرة، هى التعرف على أماكن وهوايات جديدة أكثر، والشعور بأن الإجازة أطول، وعدم الحاجة للحقائب الكثيرة، والتقليل من المصاريف المدفوعة، وتساعد على الفصل السريع عن متاعب الحياة اليومية والاستمتاع باللحظة.



قالت الدكتورة حنين جرار، أخصائية علم نفس، إن أهم شيء في الإجازة هو كسر الروتين والنمط اليومي والاستمتاع بتجارب جديدة والتواصل بعيدا عن ضغوطات العمل والمنزل.



وأوضحت حنين جرار، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوطات زائدة في العمل بحاجة إلى الحصول على إجازة من فترة لأخرى لكسر الروتين وشحن طاقة جديدة لتحسين النفسية وزيادة الإنتاجية في العمل.