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ثقافة

تفاصيل المؤتمر الدولي الـ 12 لعلماء المصريات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:46 م
الاجتماع
الاجتماع
علاء المنياوي

عقد وزير الآثار إجتماعا باللجنتين العلمية والتنظيمية للدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات،والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 الى 8 نوفمبر المقبل، لمتابعة الترتيبات والتجهيزات النهائية للمؤتمر قبيل الافتتاح.

وأوضح أحمد عبيد المشرف العام علي مكتب وزير الآثار ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، انه خلال الاجتماع تمت مناقشة مستجدات آخر اعمال تنظيم المؤتمر،وفقًا للجدول الزمني المقرر والبرنامج الخاص بمحاضرات المشاركين وكتاب ملخصات الأبحاث، ومراسم الافتتاح، بالاضافة الى الترتيبات الخاصة بقاعات عرض أوراق البحث التي سيتناولها المؤتمر والتي يستضيفها أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأشارت د. عُلا العجيزي عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن عدد المشاركين في هذه الدورة وصل الى 567 من بينهم 379 متحدثًا ومقدمًا لأوراق بحثية، و188 مستمعًا، حيث سيناقش المؤتمر أوراق بحثة ذات عدة محاور رئيسية، تتمثل فى تاريخ مصر القديمة.

وتاريخ علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة المستخدمة فى أعمال الحفائر الأثرية، وإدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار والتكنولوجيا، والمتاحف الأثرية، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية فى مصر القديمة بالاضافة الى مناقشة التحديات والمشاكل التى تواجه الآثار المصرية وكيفية التغلب عليها.

يذكر أن هذا المؤتمر يعقد بشكل دورى كل أربع سنوات بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، فهو من أهم المؤتمرات العلمية فى مجال علم المصريات فى العالم، وأن هذه هي الدورة الثالثة التى تنظمها واستضيفها مصر، حيث نظمت من قبل دورتين من هذا المؤتمر عامى 1988م و2000 وكانتا من أهم وأنجح دوراته.

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