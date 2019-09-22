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مرأة

بفستان كاجوال لافت.. درة تستعرض أناقتها فى الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:50 م
درة
درة
هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها صور لها فى الجونة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت فى الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية فستان طويل بأكمام مكشوفة واتسم الفستان بالخطوط الرفيعة المقلمة، وقد حمل التصميم توقيع Mazoura، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الرقيقة والأنيقة.

ومن الناحية الجمالية وضعت درة مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الهادئة، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، فيما ارتدت نظارة شمس أنيقة متناسقة مع وجهها Baraka Fashion Optics.

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