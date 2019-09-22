بعد إعلان انفصالها عن ابن أيمن زيدان.. نهى عابدين تنشر صورة لابنها في أول يوم دراسة

شاركت الفنانة نهى عابدين، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لها برفقة نجلها في أول يوم دراسة له.



وعلقت نهى عابدين على الصورة قائلة: "أول يوم دراسة العودة إلى المدرسة".



وكانت نهى عابدين انفصلت عن زوجها السوري حازم زيدان، نجل الفنان أيمن زيدان قبل عامين ولكنها أعلنت عن هذا الخبر مؤخرًا.



وأرجع "حازم" سبب الطلاق لاختلاف في وجهات النظر والثقافات بينهما، ليقررا الانفصال، بعد زيجة استمرت 3 سنوات، حيث تزوجا في 2014.



يذكر أن آخر أعمال نهى عابدين مسلسل الشارع اللي ورانا ومسلسل طلعت روحي.