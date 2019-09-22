غسيل 35 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص يتاجرون فى المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي تشكيل عصابى ضم 3 متهمين قاموا بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة).



تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 3 متهمين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 35 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

