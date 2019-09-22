بعد ثبوت ضررها على الإنسان والمناخ.. هل تنجح خطة الجيزة في التصدي للسحابة السوداء

في شهر سبتمبر من كل عام ، ومع بدء موسم حصاد الأرز تكثف محافظة الجيزة، من جهودها، للتصدي للسحابة السوداء والتي تظهر في الجو نتيجة، حريق قش الأرز، والتي تتسبب في تلوث البيئة، وتخلق العديد من المشكلات البيئة التي تؤثر على صحة المواطنين، وتلوث المناخ.



إجراءات محافظة الجيزة للتصدي للسحابة السوداء ووضع حلول عاجلة لها هذا العام شهدت استعدادات كبيرة، حتى أن محافظة الجيوزة عقدت لقاء موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على الإجراءات العاجلة التى ستنفذها المحافظة لمواجهة السحابة السوداء والتصدي لها بكل قوة وحزم.



عوامل السحابة السوداء



وتتمثل أكثر العوامل التي تؤدي إلى انتشار السحابة السوداء التي تعمل محافظة الجيزة على التصدي لها، في أنها تنتج عن أعمال حرق قش الأرز، وزيادة معدلات الحرق المكشوفة للمخلفات الزراعية وعوادم المركبات والتلوث الناجم عن المنشأت الصناعية وحرق المخلفات على الترع، والتي تتسبب جميعها في زيادة حجم السحابة السوداء.



إجراءات الجيزة



محافظة الجيزة عملت على تكثيف جهودها للتصدي للسحابة السوداء من خلال وضع خطة عاجلة للسيطرة على المشكلات التى تتسبب فى حدوث السحابة السوداء، والتشديد على مواجهة أى أعمال لحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوفة للمخلفات الزراعية وعوادم المركبات والتلوث الناجم عن المنشأت الصناعية وحظر حرق المخلفات على الترع والمصارف كإجراءات صارمة لمواجهة السحابة السوداء خلال العام الحالى.



وشملت الخطة تكليف مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادى لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية ) على مستوى قرى المحافظة، إضافة إلى تكليف جهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة .



نجحت العام الماضي



إجراءات محافظة الجيزة المكثفة للاستعداد للسحابة السوداء هذا العام، تأتي بعد نجحت المحافظة العام الماضي فى السيطرة على المشكلات التى تتسبب فى حدوث السحابة السوداء.



وزيادة في الجاهزية للتصدي للسحابة السوداء، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أي تراكمات قابلة للإشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت .



دوريات مفاجئة



كما كلف المحافظ مكاتب شئون البيئة بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب ( الطفلي والحراري والرملي ) والمسابك بأنواعها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .



وللتصدي لتلك الموجة من السحابة السوداء بصورة حاسمة كلف محافظ الجيزة بحظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير وغلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءًا إلي الساعة السابعة صباحًا وذلك حتى 30/11/2019 .



خطة الجيزة في التصدي للسحابة السوداء شملت الإعتماد على الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة وعمل أكمنه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها .

