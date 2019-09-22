المالية :71.4٪ زيادة فى دعم اشتراكات طلاب العلم بالسكة الحديد ومترو الأنفاق

كشفت وزارة المالية، أن القيادة السياسية تعطى الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستراتيجية «بناء الإنسان» التى تُعد الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وقد ترجمت موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، هذا الوعي السليم بأهمية بناء القدرات البشرية وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إدراج زيادة مالية غير مسبوقة للنهوض بالصحة والتعليم.



أضافت الوزارة -فى بيان بمناسبة العام الدراسي الجديد- أن الحكومة تتبنى برنامجًا طموحًا لتطوير منظومة التعليم؛ من أجل الانتقال إلى مجتمع المعرفة الذى يرتكز على تنمية القدرات الإبداعية؛ بما يضمن تخريج أجيال قادرة على تبنى أفكارًا خلاقة تُسهم فى النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية والتحول التدريجي إلى اقتصاد المعرفة، بحيث يؤدى فى النهاية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.



قالت الوزارة: إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية بالتعليم قبل الجامعى العام والأزهري، و2.8 مليار جنيه لطباعة الكتاب المدرسى بزيادة قدرها ٤٧٣ مليون جنيه عن العام الماضي، و4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، بما يُسهم فى زيادة فصول الصفوف التمهيدية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و26.5 مليار جنيه للمرحلة الثانوية العامة والفنية، ومليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج أصحاب الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، والارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلميهم، و0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسي، ولفتت إلى الاهتمام بتمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمي، وبرامج تدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل «التابلت المدرسي»، وإنشاء ٥ مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.



وأشارت إلى أنه تخفيفًا للأعباء على طلاب العلم بالمدارس والجامعات والتعليم الأزهرى وأسرهم، فإن الدولة تتحمل عنهم الفرق بين قيمة الاشتراكات التجارية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والقيمة المحصَّلة عن اشتراكاتهم، حيث يبلغ الدعم المقرر لاشتراكات الطلبة بالسكة الحديد هذا العام ٢٠٠ مليون جنيه، ومترو الأنفاق بالقاهرة ٤٠٠ مليون جنيه بزيادة إجمالية قدرها ٢٥٠ مليون جنيه عن العام المالى الماضي بنمو سنوى 71.4%، وأنه تم تخصيص ٣٥١ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، حيث تتحمل الدولة اشتراكات سنوية لنحو 23.4 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة لهم.

