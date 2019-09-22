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أخبار البلد

اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تزور النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر بنيويورك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:52 م
صدى البلد
محمد شحتة
زارت اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية، أمس السبت، النصب التذكاري لأحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001، والتي تعد واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية التي شهدتها الإنسانية خلال الثمانية عشر عام الماضية، وذلك في إطار اجتماعاتها المنعقدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وخلال الزيارة أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا منذ اليوم الأول بعد تشكيلها على عقد أولى اجتماعاتها في 11 من سبتمبر من العام الجاري، ليكون رسالة بأن الرغبة في السلام والتراحم والمحبة والأخوة الإنسانية هي ميثاق عمل اللجنة التي ستمضي وتجتهد في تحقيقه.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن وجودهم في هذا النصب التذكاري الذي شُيد من أجل تكريم الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم جراء الهجمات اللاإنسانية، هو بمثابة خطوة لبعث روح الأمل نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل إنساني أفضل، وصلى جميع أعضاء اللجنة كل بحسب ديانته من أجل كل ضحايا الإرهاب في العالم.
اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تزور النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر بنيويورك

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