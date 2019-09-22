بـ فستان أزرق قصير.. جميلة عوض تستعرض رشاقتها في الجونة.. صور





نشرت الفنانة جميلة عوض مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها إطلالتها الجديدة.وتألقت جميلة عوض في فستان أزرق قصير لامع، مع إكسسوارات ذهبية، وحقيبة يد أنيقة صغيرة باللون الذهبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.ومنذ بداية فعاليات مهرجان الجونة، وتألقت جميلة عوض بإطلالات عديدة ومختلفة وظهرت بأكثر من فستان مميز، واختارت ألوان مختلفة مثل الأزرق والأسود والذهبي.