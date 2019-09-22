أخفى المخدرات في الجبل.. ضبط شخص بحوزته 100 كيلو بانجو بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو.



وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكانًا لتخزين تلك المواد بها تمهيدًا لتهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، مستخدمًا سيارة نقل، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبط المتهم بالسيارة في كمين أُعد له بمنطقة غرب النفق دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام ، ومبلغ مالى ، و2 هاتف محمول، كما أسفر تفتيش المخزن الكائن بمنطقة شرق القناة عن ضبط 35 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 75 كيلو جرامًا.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار لحسابه، واعتزامه تهريب المضبوطات على متن السيارة المضبوطة والمبلغ المالي من حصيلة تجارته وإستخدام الهاتفين للإتصال بعملائه والسيارة في عملية النقل والترويج.



واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر القائمة على تهريبها وترويجها.