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برلمان

المسعود: مشاركة السيسي في الأمم المتحدة فرصة لزيادة العلاقات المصرية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:30 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى نيويورك لحضور الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة وفرصة لزيادة العلاقات المصرية وتطويرها مع دول العالم.

وأشار النائب، إلى حرص الرئيس السيسي على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة منذ توليه سدة المسئولية ليصبح أول رئيس مصري يشارك في (6) دورات متتالية في اجتماعات الأمم المتحدة.

ولفت إلى دور مشاركة الرئيس في إيضاح رؤية مصر في العلاقات الدولية، وقضايا السلم والأمن الدوليين، والصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

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