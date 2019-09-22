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تعليم

في أول أيام العام الدراسي الجديد.. تكريم أبناء الشهداء بمدارس الإسماعيلية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
انجي هيبة
كرم المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أبناء الشهيد البطل عمرو وهيب، والشهيد البطل مصطفى الخياط، وعدد من أبناء الشهداء.

كما قام نائب محافظ الإسماعيلية، ومرافقوه من القيادات بجولة ميدانية على عدد من المدارس الأخرى ومشاركة الطلاب حضور الصباح والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة وتكريم أبناء الشهداء بتلك المدارس.

وتضمنت الجولة زيارة مدرسة الفاروق عمر الإعدادية.

وخلال الجولة أعطى نائب المحافظ توجيهات لمديرى المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بتثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بثقافة وآداب الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر وبذل أقصى جهد لغرس روح الولاء والانتماء للوطن والجد والاجتهاد من أجل خلق جيل واعى يستطيع حمل راية هذا البلد وصناعة قادة المستقبل لمصر.

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