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أخبار البلد

القوى العاملة: حل مشكلة مواطن مصري بالسعودية برفع حظر سفره وتجديد إقامته

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
في سابقة تعد الأولى من نوعها، تم تسوية حكم قضائي من المحكمة العامة بالرياض، بإلزام مواطن مصري بسداد مبلغ 409 آلاف ريال سعودي لصالح الشركة التي كان يعمل بها مندوبا للمبيعات، فضلا عن تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي، ورفع الحظر عن سفره حتى يتمكن من استكمال علاجه في مصر.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حل مشكلة شاب مصري كان قد تقدم بالتماس يطلب فيه تقديم الدعم والمساعدة للتدخل لحل مشكلته مع شركته، وذلك عقب صدور حكم ضده يلزمه بسداد مبلغ 409 آلاف ريال.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزارة كانت قد كلفت مكتب التمثيل العمالي بحل مشكلة المواطن، حتي يمكن له تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي حتى يتمكن من استكمال علاجه الذي يتكلف مبلغا باهظا شهريا، خاصة وأنه بدون عمل منذ فترة كبيرة، فضلا عن مساعدته في العودة إلي مصر لاستكمال علاجه ورؤية أسرته التي لم يرها منذ أربع سنوات كاملة.

وأضاف أن الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، يرافقه المستشار أحمد يوسف نائب القنصل تحركا علي الفور ومعهم كافة المستندات التي قدمها المواطن من أحكام قضائية، وتقارير طبية عن حالته الصحية، وتواصلا مع إدارة الشركة لبحث كيفية حل تلك المشكلة الشائكة ودراستها من جميع جوانبها خاصة الإنسانية، ووافقت الشركة علي تجديد إقامة المواطن والتأمين الصحي، فضلا عن رفع الحظر عليه، وتحمل تذكرة السفر للقاهرة في الموعد الذي حدده، ومغادرته المملكة نظرا لحالته الإنسانية.

وأشار إلي أنه نظرا لانتهاء فترة صلاحية جواز سفره، استجاب الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر بالرياض علي الفور، بتمديد جواز سفر المواطن ، فضلا عن عرض حالته علي المستشار الطبي بالسفارة لتوفير العلاج على نفقة الدولة عقب وصوله إلي مصر بناء على حالته الصحية والتقارير الطبية المقدمة.

وقدم المواطن جزيل شكره وامتنانه للقنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي ممثلا عن وزارة القوى العاملة لما بذلاه من جهد وتعاون من كافة أفراد البعثة على مدار ٩ أشهر كاملة لحل مشكلته ومغادرته، كما قدم الملحق العمالى خالص الشكر لإدارة الشركة لتعاونها البناء في إنهاء أزمة الشاب وعودته لأسرته بمصر.

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