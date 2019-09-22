مش عايزين مظاهرات.. مواطنو المحلة: بنحب السيسى واتحايلنا عليه لإنقاذ البلد.. فيديو

عرضت فضائية " اكسترا نيوز" تقريرًا يكشف آراء أبناء مدينة المحلة بشأن أكاذيب الإخوان المفتعلة حول الفوضى، حيث أكد المواطنون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفذ عدة إنجازات فى البلاد ومسيرته تشهد بذلك.



وأضاف أحد المواطنين: ربنا يوفق الرئيس السيسى وعايزه يبص للغلابة عشان احنا بنحبه وقلبنا معاه"، متابعًا "احنا بنحب السيسى ومش عايزين مظاهرات".



وأردفت إحدى المواطنين: مش عايزين مظاهرات عشان خاطر ولادنا.



وتابع مواطن: مش عايزين مظاهرات، دول ناس مش كويسين حسبي الله ونعم الوكيل، احنا عايزين البلد تمشى، احنا اللى اتحايلنا على الرئيس السيسى وعملناله تفويض عشان ينقذ البلد".