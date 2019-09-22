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رياضة

وردة والمحمدى .. تعرف على أبرز ضحايا حسام البدرى فى منتخب مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:22 م
عمرو وردة
عمرو وردة
عمرو الحلوانى
فجر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عددا من المفاجآت الكبرى بشأن اختيار أسماء المحترفين المقرر انضمامهم للمنتخب فى معسكر أكتوبر المقبل.

وأعلن حسام البدرى مدرب منتخب مصر اختيار 5 لاعبين من المحترفين لمعسكر منتخب مصر وهم: محمد صلاح ، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني، أحمد حجازي.

واستبعد حسام البدرى مدرب منتخب مصر عمرو وردة الجناح الهجومى للمنتخب بعد مسلسل الأزمات التى ارتكبها فى الفترة الأخيرة وكذلك الحال بالنسبة لأحمد المحمدى وكريم حافظ ومحمود كهربا المتواجد مع فريقه أفيس بالدورى البرتغالى، وسام مرسى وعلى غزال وعمرو طارق.

وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.

وتشير جميع التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.

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