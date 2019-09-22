ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صناع الأكاذيب والشائعات.. الجزيرة تعترف بإذاعة فيديوهات وصور مفبركة لإثارة الفوضى

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:28 م
الجزيرة
الجزيرة
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا بعنوان «صناع الأكاذيب والشائعات» الجزيرة تعترف بإذاعة فيديوهات وصور قديمة لإثارة الفوضى.

وتعتبر الجزيرة هي الداعم الأساسي لجماعة الإخوان الإرهابية التي واصلت الليل بالنهار لتحريض المواطنين المصريين على إحداث نوع من العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية.

بثت قناة الجزيرة فيديوهات عديدة سواء على قناتها الفضائية أو منصاتها الإلكترونية، والآن الجزيرة تعترف بأن كثيرا من هذه الفيديوهات مفبركة وتعود لأحداث ومناسبات سابقة.

وتبين أن الفيديوهات التي بثتها الجزيرة قديمة ومفبركة من أبرزها صورة من يونيو لاحتفالات مشجعي منتخب مصر بالفوز على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية في ميدان التحرير، وصورة أخرى من احتفالات الجماهير بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. السيسي: العفي محدش بياكل لقمته وإحنا معانا ربنا.. يدعون لـ قلب نظام الحكم.. أحمد موسى يكشف مخطط الجماعة الإرهابية الخبيث في مصر

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

دفاعا عن مصر.. الخليج العربي ينتفض ضد أكاذيب محور الشر.. قطر وتركيا والإخوان فضائح بالجملة وعار يلطخ جبين حكامهم

خمورجي وحشاش.. كرم جبر: هذا يقود مظاهرات الإخوان المزعومة.. فيديو

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

ترشيحاتنا

أحدث ظهور لـ جميلة عوض.. والجمهور: أحلى إطلالة

ناس خارجة من بكابورت.. شريف مدكور يوجه رسالة نارية لأعداء الوطن

تعرف على حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب.. فيديو

شاهد.. مي سليم في أحدث ظهور لها مع مرقس عادل

أخبار الرياضة ليلا .. تعديلات في جهاز الزمالك.. صدام تونسي بين النقاز ومعلول.. فيديو

تحارب السرطان وتحمي مفاصلك.. ملعقة سحرية صباحا على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بفستان كاجوال لافت.. درة تستعرض أناقتها فى الجونة

فراشيح البادية.. بديل الخبز التقليدي ووجبة أساسية على موائد سانت كاترين