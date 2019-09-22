صناع الأكاذيب والشائعات.. الجزيرة تعترف بإذاعة فيديوهات وصور مفبركة لإثارة الفوضى

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا بعنوان «صناع الأكاذيب والشائعات» الجزيرة تعترف بإذاعة فيديوهات وصور قديمة لإثارة الفوضى.



وتعتبر الجزيرة هي الداعم الأساسي لجماعة الإخوان الإرهابية التي واصلت الليل بالنهار لتحريض المواطنين المصريين على إحداث نوع من العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية.



بثت قناة الجزيرة فيديوهات عديدة سواء على قناتها الفضائية أو منصاتها الإلكترونية، والآن الجزيرة تعترف بأن كثيرا من هذه الفيديوهات مفبركة وتعود لأحداث ومناسبات سابقة.



وتبين أن الفيديوهات التي بثتها الجزيرة قديمة ومفبركة من أبرزها صورة من يونيو لاحتفالات مشجعي منتخب مصر بالفوز على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية في ميدان التحرير، وصورة أخرى من احتفالات الجماهير بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم.