سوهاج بلد الأحلام والثقافة والفنون.. مشروع يعكس اهتمام الدولة بالجنوب

إيمانا بدور الثقافة وأهمية الإبداع فى تطوير الوعى وتنمية المجتمع، أعلنت وزيرة الثقافة بدء تنفيذ مشروع سوهاج بلد الأحلام والثقافة والفنون، والهادف إلى نشر التنوير وتكثيف الفعاليات الأدبية والفنية فى أحد أهم محافظات الصعيد والقرى والنجوع التابعة لها.



مشروع سوهاج بلد الأحلام والثقافة والفنون يضع المحافظة على خريطة الثقافة المصرية، ويأتى ضمن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب، كما يأتى تنفيذًا للاستراتيجية الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية وإعلاء رايات التنوير فى مختلف أنحاء البلاد معتمدًا على اللا مركزية فى إقامة الفعاليات، فمحافظة سوهاج تعد نموذجًا عاكسًا لعراقة وتفرد الهوية المصرية بما تحمله من سمات طبيعية وبشرية مميزة، مؤكدة تنوع الأنشطة التى يتضمنها المشروع لجذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية بالمحافظة.



من جانبه أكد الكاتب وليد الدرمللى مدير ومؤسس المشروع اعتزازه بالانتماء لمحافظة سوهاج التى تعد نموذجا للأصالة على مر التاريخ، وأضاف أن وزيرة الثقافة شكلت لجنة لتيسير ومتابعة تنفيذ فعاليات المشروع التى تستمر على مدار 4 سنوات وتضم عددًا من المبدعين فى مختلف المجالات الفنية والفكرية والحرف التقليدية والتراثية، مشيرًا الى أن الأنشطة والفعاليات تستهدف أهالى قرى ونجوع وكفور 11 مركزا تابع للمحافظة.



يذكر أن مشروع سوهاج بلد الأحلام والثقافة والفنون يعمل على إثراء البيئة الإبداعية فى المحافظة ومراكزها من خلال فعاليات تشمل أمسيات غنائية وموسيقية وفنون شعبية، ندوات شعرية وأدبية، مسابقات ثقافية وفنية، ورش تشكيلية وأخرى للحرف البيئية والصناعات التقليدية، عروض ومهرجانات سينمائية ومسرحية، إلى جانب تنفيذ مبادرات شبابية لإحياء التراث الثقافى وبرامج لتبنى وتنمية مواهب أبنائها.