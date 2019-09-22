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فن

شاهد.. مريهان حسين تشارك جمهورها مشهدا من نصيبي وقسمتك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:40 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
القسم الميدانى
نشرت اليوم الفنانة مريهان حسين عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو لمشهد لها من مسلسل نصيبي و قسمتك في حكاية " اكدب عليا شويه".

وشاركت مريهان هذا المشهد مع جمهورها من الحلقة السابقة وتأخذ رأي جمهورها في الحلقة معلقة: "ايه رأيكوا في الحلقة الأولى من حكاية اكدب عليا شوية من مسلسل نصيبي و قسمتك ؟"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين غير نصيبي و قسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار.

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