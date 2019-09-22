المشروعات التنموية بأسوان.. سلسلة متواصلة من الإنجازات.. صور

عصر جديد من التطوير والتنمية تشهده محافظة أسوان فى مختلف قطاعاتها الخدمية والتنموية التي تم تنفيذها والجارية حاليًا على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة فى القارة السمراء، لتستكمل سلسلة الإنجازات بداية من مشروعات السد العالى وخزان أسوان وتوشكى إلى مشروعات الطاقة الشمسية والأسمدة الفوسفاتية.



وفى مقدمة هذه المشروعات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية القومى بمنطقة بنبان التابعة لمركز ومدينة دراو لتضاف هذه الملحمة الوطنية العملاقة للإنجازات التاريخية التى تشهدها أسوان حيث يعتبر بمثابة أعظم مشروع فى القرن الـ 21 لتحقق بذلك علامة الجودة العالمية من خلال طفرة كهربائية غير مسبوقة توازي في قدرتها السد العالى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.



قال المهندس جمال محمود نائب رئيس شركة نقل الكهرباء المشرف على المشروع إن مشروع بنبان للطاقة الشمسية يعد من المشروعات القومية الواعدة استثماريًا، حيث ستنتج المحطات الشمسية الألاف من الميجاوات التى ستصل إلى 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى ليعد هذا المشروع أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم.



وأضاف أن حصول مشروع الطاقة الشمسية مؤخرًا على الجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولى تميزًا على مستوى العالم يأتى لأن المشروع تصل إجمالى الاستثمارات به إلى نحو 2 مليار دولار, كما أنه ساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وثانى هذه المشروعات يتمثل فى مصنع كيما 2 الجديد والذى يجسد المصنع الجديد خلية نحل تضم أيدى وسواعد مصرية ، ولذا فإنه يعد من المشروعات الصناعية والإستثمارية الواعدة ذات العمالة الكثيفة حيث تجاوزت التكلفة الاستثمارية لمصنع «كيما ٢» للأسمدة (الأمونيا – يوريا) الـ 11,6 مليار جنيه، أى ما يوازى ٢٣٥ مليون يورو بتمويل من تحالف بنوك مصرية، وبتنفيذ شركة إيطالية، ليساهم فى توفير ٥٠٠ ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية.



أوضح الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الشركة أنه بدأ التشغيل التجريبي للمصنع الجديد لإنتاج ١٢٠٠ طن من الأمونيا يوميًا ليلبي إستخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلًا عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا ويستهدف المصنع إنتاج ١٥٧٥ طنًا من اليوريا يوميًا بإجمالى ٥٧٠ ألف طن سنويًا.



ويأتى ضمن المشروعات التنموية أيضًا فى إقامة 3 محاور عرضية فوق النيل، تضاف إلى جانب كوبرى أسوان الملجم ليساهم ذلك في خلق منافذ وشرايين جديدة من التنمية وهى محور وكوبرى كلابشة الجديد حيث يجرى حاليًا إقامة الأعمال الإنشائية به وهو ما يهدف لربط شرق النيل بغربه عن طريق ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى ، بالقرب من قرية فارس بمركز كوم أمبو وذلك بتكلفة تصل لنحو 642 مليون جنيه ، فيما يصل طوله إلى 23 كيلو متر وعرضه 24 مترا ويضم 10 كبارى و 6 أنفاق ويهدف إنشاء الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



بجانب تنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى، والذى تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية به بنسبة 100 % وذلك بطول 9 كم فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية حيث تحملت الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة إزدواج الطريق من الإعتمادات الموجه للتنمية المجتمعية ليساهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى هذا المشروع العملاق وبالتالى الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه.



بالإضافة إلى تنفيذ مشروع محور خزان أسوان الحر والجارى إنشاؤه ليكون بديلًا لكوبرى الخزان القديم بتكلفة 2 مليار جنيه وبطول 5 كم و 400 متر، وعرض 30 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 متر منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، بالإضافة إلى عدد 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 متر، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 متر وتم تصميمه ليكون كوبرى ملجم.



علاوة على إقامة مشروع محور دراو والذى يعد من المحاور الهامة على النيل وليس مجرد كوبرى، والذى تم تنفيذه بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما يعد خطوة هامة فى التنمية الشاملة، لأنه يضم عدة محاور تربط بين شرق وغرب النيل معًا.

