محطة مياه شرب الكتكاتة.. صرح جديد بسوهاج بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الأحد، محطة مياه شرب الكتكاتة بمركز ومدينة ساقلتة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنمية محافظات الصعيد، بحضور النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة ساقلتة، والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.



وقال محافظ سوهاج إن المحطة الجديدة ستخدم 11 ألف نسمة من أهالي قرى "الكتكاتة، والعوامية، ونجع الزراعي، ونجع الزمراد"، مؤكدًا حرص المحافظة على النهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة القرى والمراكز، مشيرًا إلى إحداث تطوير ملحوظ بمنظومة التنمية الشاملة، فيما يخدم المواطن السوهاجي.



وأكد الأنصاري على العمل بشكل كبير وسريع لإستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية بسوهاج، لتلبية احتياجات قرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن العام الحالي سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة للمواطنين.



ومن جانبه، أشار المهندس عامر عبدالحكيم رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن المحطة ستعمل بطاقة 2000 متر مكعب/يوم، وأنشئت على مساحة 870 متر مربع.