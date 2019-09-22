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فن

افتتاح معرض إحسان عبد القدوس بمهرجان الجونة السينمائي ..فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
القسم الميدانى
أفتتح معرض الكتاب الكبير "إحسان عبد القدوس"وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ، فى مقدمتها يسرا وايناس الدغيدى وبشرى ومحمد كريم ونجيب سويسر وغيرهم.

ورصدت كاميرا " صدى البلد " لقاء مع "أحمد إحسان عبد القدوس" عن المعرض.

وقال نجل إحسان عبد القدوس أن المعرض يمتلك سجل أدبي وسينمائي حافل، فهو من أكثر الكتاب الذين تم تحويل أعمالهم الروائية إلى أفلام التى قدم فيها نماذج مختلفة للمرأة المصرية، خصوصًا بعد ثورة 23 يوليو 1952، مثل غرار "في بيتنا رجل"، و"أنا حرة"، كما تحدث عن الطبقة التي لم تكن السينما قد تناولتها من جوانبها كافة، وهي الطبقة المرفهة التي تناولها في عدد من الأعمال مثل فيلمي "النظارة السوداء" و"أنف وثلاث عيون" وغيرهما.

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