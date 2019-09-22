وزيرة التضامن تطلق الإطار العربي لمكافحة الفقر المتعدد بالأمم المتحدة

غادرت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إلى نيويورك للمشاركة في الحدث الجانبي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لإطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأوجه 2020_2030.



كما ستشارك وزيرة التضامن في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة وخلال رحلتها إلى نيويورك، وتشهد وزيرة التضامن الاجتماعي يوم 24 سبتمبر في فعاليات منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة.