جامعة الفيوم تستقبل العام الجديد بتحية العلم

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والعاملين وطلاب الجامعة احتفالية الجامعة بالعام الدراسى الجديد 2019/2020 والتي بدأت بالسلام الجمهوري وتحية العلم.



وذلك اليوم الأحد الموافق 21/9/2019 بالحرم الجامعي بحضور عمداء الكليات المختلفة وبعغض أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.



وصرح الدكتور محمدجابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بأن الدراسة انتظمت فى معظم كليات الجامعة، وحرص الطلاب على تحية العلم والسلام الجمهورى.



وأضاف شديد بأن العام الجامعى الحالى سيشهد أنشطة وفعاليات كثيرة ومتعددة لطلاب وطالبات الجامعة، بجانب الدراسة.

