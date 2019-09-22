مهرجان الجونة .. شاهد رسائل بشرى وتامر حبيب لـ محمد هنيدي

أعرب السيناريست تامر حبيب عن سعادته بالتنظيم الرائع لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي هذا العام، مؤكدا أن الأفلام المشاركة على مستوى عالٍ من الجودة.



وأكد تامر حبيب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على هامش مهرجان الجونة على حبه للفنان محمد هنيدي، لافتا إلى أنه سيتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري، خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.



وقالت الفنانة بشري ان فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة في جمع صناع السينما من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ابداعاتهم السينمائية، واكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناع السينما العربيه نحو الامام حيث يتنافس ما يزيد على ٨٠ فيلما.



وأوضحت بشري أنه سيتم تكريم الفنان محمد هنيدي بجائزه الانجاز الابداعي ، وذلك لما احدثه من طفرة درامية في السينما المصرية.



وأوضحت بشرى مشاركة محمد هنيدي في الدوره الثالثة من مهرجان الجونة من خلال فيلم الرسوم المتحركة (الفارس والاميرة )، وهو اول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان.



وأشارت بشري الى ان مهرجان الجونة السينمائي سيشهد تغيرات كبيرة في دورته المقبله حيث ستقام الندوات والدورات في قاعة المؤتمرات بعد تجهيزها بكل الإمكانيات اللازمة.