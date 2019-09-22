نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي تألق نجمات الفن اللاتي خطفن الأنظار بـ الفساتين القصيرة، التي سيطرت على السجادة الحمراء للدورة الثالثة.



وأطلت الفنانة نسرين طافش بفستان أخضر قصير مطرز بالترتر بالكامل مع تسريحة شعر كلاسيكية، أما مي عمر فاختارت الظهور بفستات فضي قصير ذو أكمام طويلة.



وكذلك هنا شيحة التي اختارت الظهور بفستان زهري قصير من امام و بذيل طويل مع الشعر المموج.



ويعد مهرجان الجونة السينمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.



ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.