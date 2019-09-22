القاهرة للدراسات الاقتصادية: 18% زيادة فى حجم التجارة بين مصر وأمريكا خلال 2019

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية تاريخ ممتد وتعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والإستراتيجي، حيث تلعب مصر حاليًا دورًا محوريًا فى منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن رئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2019.



وأضاف السيد لـ"صدى البلد" أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا بلغ نحو 7,5 مليار دولار خلال عام 2018، بزيادة 34% مقارنة بالعام السابق له، وتعد الولايات المنحدة ثالث أكبر مستثمر أجنبى فى مصر وتأتى مصر فى الترتيب الثانى فى الشرق الأوسط كثاني دولة تتلقى استثمارات أمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، بحجم استثمارات 2,7 مليار موزع على 1306 شركات.



وأشار السيد، إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى خلال النصف الأول من العام الجارى لنحو 5,5 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% عن نفس الفترة خلال عام 2018، فيما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر فى حدود (3,2 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من 2019.



وأوضح السيد، أن هناك العديد من الاتفاقيات التجارية التى تربط البلدين منها اتفاقية الكويز، التى سجلت صادرات مصر لأمريكا من خلالها 600 مليون دولار خلال يناير حتى يونيو 2019 مقارنة بمليار دولار لعام 2018، فضلا عن نظام التصدير GSP الذى يتيح لمصر تصدير بعض المنتجات بجمارك مخفضة، وسجلت الصادرات خلال هذا النظام (131 مليون دولار).



وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ضرورة العمل لزيادة حجم الصادرات المصرية لأمريكا من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية خاصة "اتفاقية الكويز" لزيادة الوزن النسبى للصادرات المصرية لأمريكا فى ظل اضطراب العلاقة التجارية والاقتصادية بين أمريكا والصين وكذلك بين أمريكا وبعض الدول الأخرى مثل "كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى".



وطالب السيد، الغرف التجارية وشعبة المصدرين ومكاتب التمثيل باتخاذ إجراءات جديدة ومبتكرة للتسويق والترويج وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل الأسواق الأمريكية، فضلا عن التعاون مع شركات الترويج العالمية والأمريكية لترويج المنتجات المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية (مثل التعاون مع شركة أمازون أو ووك مارك) من أجل الوصول إلى اتفاقيات ترويج للمنتج المصرى داخل السوق الأمريكي.



وتابع: فتح الأبواب وجذب الشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر والتسويق والترويج الجيد للقطاعات التى ترغب فيها مصر، تساعد فى أن يكون هناك استثمار أمريكي فى مصر.

