ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كيف دعم فرج عامر لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:43 م
فرج عامر
فرج عامر
ياسمين تيسير
اجتمع فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحه بلاعبي الفريق صباح اليوم الأحد، من أجل دعمهم قبل مواجهة فريق الاهلي غدا الاثنين في اطار مباريات الجولة الاولي للدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لـ سموحة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ فرج عامر اثناء اجتماعه بلاعبي الفريق داخل معلب الفريق

وعلقت الصفحة : "المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي يجتمع باللاعبين والجهاز الفني خلال المعسكر المغلق لمباراة الاهلي لحثهم على ضرورة تقديم اداء يليق بإسم النادي والدفاع عن ألوان الفريق أمام النادي الأهلي".

ويواجه الأهلي، سموحة مساء الإثنين المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتمع بلاعبي الفريق قبل مباراة السوبر المصري داخل ملعب التتش من أجل دعمهم كما كان يفعل مرتضي منصور رئيس الزمالك يفعل دائمًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جلسة لاسارتي مع لاعبي الأهلي في برج العرب

فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن

رسميًا.. سموحة يرفض إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي في الدوري

جلسة خاصة.. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فرج عامر يوجه رسالة نارية لـ حكم مباراة الأهلي وسموحة

أضرار الفياجرا.. 8 مخاطر كارثية أبرزها مشاكل القلب وضعف النظر

هذا ما حدث فى مهرجان الجونة السينمائي أمس

الأهلي لا يعرف طعم الخسارة مع هذا الحكم .. تعرف عليه

أخبار الرياضة ليلا .. تعديلات في جهاز الزمالك.. صدام تونسي بين النقاز ومعلول.. فيديو

كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: قولي لبابا فين الألبوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بفستان كاجوال لافت.. درة تستعرض أناقتها فى الجونة

فراشيح البادية.. بديل الخبز التقليدي ووجبة أساسية على موائد سانت كاترين