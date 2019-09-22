كيف دعم فرج عامر لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي

المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي يجتمع باللاعبين والجهاز الفني خلال المعسكر المغلق لمباراة الاهلي لحثهم على ضرورة تقديم اداء يليق بإسم النادي والدفاع عن ألوان الفريق امام النداي الاهلي🔵😍#سموحة #فخر_اسكندرية pic.twitter.com/0dcdQnCYfG — Smouha SC (@SmouhaOfficial) September 22, 2019

اجتمع فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحه بلاعبي الفريق صباح اليوم الأحد، من أجل دعمهم قبل مواجهة فريق الاهلي غدا الاثنين في اطار مباريات الجولة الاولي للدوري الممتاز.ونشر الحساب الرسمي لـ سموحة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ فرج عامر اثناء اجتماعه بلاعبي الفريق داخل معلب الفريقوعلقت الصفحة : "المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي يجتمع باللاعبين والجهاز الفني خلال المعسكر المغلق لمباراة الاهلي لحثهم على ضرورة تقديم اداء يليق بإسم النادي والدفاع عن ألوان الفريق أمام النادي الأهلي".ويواجه الأهلي، سموحة مساء الإثنين المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.كان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتمع بلاعبي الفريق قبل مباراة السوبر المصري داخل ملعب التتش من أجل دعمهم كما كان يفعل مرتضي منصور رئيس الزمالك يفعل دائمًا.