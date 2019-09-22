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أخبار العالم

لندن: ندرس المعلومات حول هجمات السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم /الأحد/ إن ​بريطانيا​ تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ قبل تحميل أحد المسؤولية.

وأشار راب في تغريدة علي موقع (تويتر) للتواصل الإجتماعي، أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إلى أن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فعالية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.

وأضاف راب أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين في هذا الشأن.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قد قال إن الهجوم الذي تسبب في خفض إنتاج النفط إلى النصف وألحق أضرارا بأكبر مصنع في العالم لمعالجة الخام، نفذ بأسلحة إيرانية.

ومن جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.

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