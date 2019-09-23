طريق الموت بالإسماعيلية يحصد أرواح أسرة كاملة.. مدرسة الطلاب الضحايا تعلن الحداد في أول يوم دراسي

- طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى يحصد أرواح المئات

- مصرع أسرة كاملة قبل يوم من بدء عام دراسي جديد

- مطالبات بتسليم الطريق لمقاول وعمل كارته وإعطاء المقاول حق الانتفاع لعدد من السنين

- مدرسة الطلاب الضحايا تعلن الحداد في اول يوم دراسي





لم يعد كافيا أن تطلق عليه طريق الموت، فالأمر تعدى جميع الحدود، يوميا يحصد ارواح الأبرياء وليس هذا وليد اليوم ولكنه علي مدار سنوات دون تحرك من مسئول أو ربما تحركوا في نطاق محاولات باءت جميعها بالفشل، وآخر ضحاياه أسرة كاملة مكونة من أب وأم و٣ أطفال أبرياء هم تلاميذ بمدرسة الطائف بمحافظة الاسماعيلية غادروا، تاركين الزي المدرسي الجديد وقبل يوم واحد من بداية العام الدراسي ليخيم الحزن علي المدرسة والتي أعلنت حالة الحداد على أرواح أبنائها.



انه طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي، يقول احمد منصور احد المترددين علي الطريق بحكم عمله على سيارة نقل، انه طريق الموت بالنهار والأشباح ليلا، مشيرا الي ان الطريق فقد أهليته للعبور وأنه يحصد يوميا الأرواح دون تحرك من مسئول ورغم توجيه شكاوي مستمرة لهم، بالإضافة الي أنه مظلم ليلا يفتقر لتوفير الإنارة الكافية.



يضيف محمد ابو عبيدة سائق علي الطريق، ان مشاكل طريق الاسماعيلية -السويس لا يستطيع اى مسئول حلها، مطالبا بتسليم الطريق لمقاول وعمل كارتة وإعطاء المقاول حق الانتفاع لعدد من السنين.



النائبة آمال رزق الله ، تقدمت بطلب إحاطة بخصوص طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي ووصفته بطريق الموت، ذكرت فيه إن الإهمال الشديد والتدهور الكبير فى حالة الطريق جعل منه منطقة لتكرار حوادث المرور بشكل شبه يومي مما جعل الأهالي يطلقون عليه " طريق الموت" وخاصة وأن نصف الطريق يقع حوله عدد من قرى ومساكن للأهالي وذلك على طول الطريق الذي يبلغ نحو 90‏ كيلو مترا.



وأكدت أن طريق الإسماعيلية السويس سقط من خطة تطوير الطرق بين المحافظات، حيث لم يطله التطوير منذ سنوات، فعدم رصفه منذ فترة طويلة، أدى إلى تآكل في طبقات الأسفلت العليا ونتج عنها نتوءات وعوائق أسفلتية ومطبات هوائية بطول الطريق أدت إلى تأكله مما يشكل خطورة على حياة المتنقلين عليه وتكرار حالات الحوادث التي تؤدى إلى كثرة الوفيات.



ويشهد الطريق حوادث كثيرة يكون أكثرها بسبب سيارات النقل الثقيل التي تنقل المواد الخام والمنتجات والمواد البترولية والبتروكيماوية من وإلى المصانع المتواجدة بين المحافظتين لوجود مناطق صناعية فيهما، مما يضاعف من حجم خطورة الحوادث التي تقع على الطريق بأكمله وليس جزءا منه.



وأضافت أن الحكومة أعلنت فى أكثر من مناسبة أن هناك اعتمادات مالية كبيرة لإعادة رصف ورفع كفاءة وتطوير طريق السويس... إلا أن ذلك لم يحدث الى الآن!!... حيث أعلن أن جميع الاستعدادات الخاصة بالتطوير بتكلفة 650 مليون جنيه، وأنه من المقرر أيضًا رفع كفاءة الطريق أمام منطقة الكبانول السكنية بطريق السويس – الأدبية بعد 15 يومًا.



وأعلنت أنه تمت الموافقة على اعتماد 400 مليون جنيه لصالح مشروع إعادة رصف ورفع كفاءة وتطوير طريق الإسماعيلية – السويس، والتى تشمل أعمال توسعة الطريق بطول إجمالي 90 كيلومترا ، منها 43 كيلومترا فى نطاق محافظة الإسماعيلية ، وذلك ضمن البرنامج القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، وهذه التصريحات منذ فترة طويلة... لكن لا يوجد على ارض الواقع اى تحرك فعلي.



وتساءلت النائبة ما هى معوقات تطوير طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، على الرغم من توافر الاعتمادات المالية له بواقع 400 مليون جنيه لصالح مشروع إعادة رصف ورفع كفاءة وتطوير طريق الإسماعيلية – السويس؟، ما سبب التباطؤ وعدم تنفيذ إعادة الرصف ورفع كفاءة الطريق الذي أصبح يحصد أرواح المصريين؟.



وأضافت الى ذلك ما حدث من انهيار جزئي بالطريق الرئيس السويس – اسماعليه بعد امتلاء المصرف الرئيسى الخاص بمياه الصرف الزراعى بمنطقة الدولية، والذى يلاصق طريق السويس –الإسماعيلية، مسببا انهيار جانبى الطريق.



وألمحت إلى أن هناك تعمدا للإهمال الكامل وعدم تحمل للمسؤولية من قبل المسئولين عن الطريق ، وكذلك لا توجد رقابة حقيقية علي أعمالهم.



وطالبت بفحص وتطوير وإعادة هيكلة الطريق بالكامل، وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير طريق السويس الإسماعيلية، وإحالة الطلب للجنتي الإدارة المحلية والنقل بالمجلس لدراسته.

