ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استخراج جواز سفر لمصري محتجز بالمستشفى في السعودية لاستكمال علاجه بوطنه

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:17 م
سعيد العربي
نجحت وزارة الهجرة في استخراج وثيقة سفر للمواطن المصري أحمد الدمنهوري المقيم بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، مريض بالسرطان ومحتجز بالمستشفى وجواز سفره منتهي الصلاحية ويريد العودة إلى مصر لاستكمال علاجه.

يأتي ذلك في استجابة سريعة لطلب محمود المهدي المقيم في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، والذي تواصل مع وزارة الهجرة، خلال أول فيديوكونفرانس بمبادرة "اسأل واقترح لايف".

وتواصلت وزارة الهجرة مع القنصل المصري بالرياض السفير إيهاب عبدالحميد، لحل أزمة المصري "أحمد الدمنهوري" وتم استخراج وثيقة سفر خاصة به ليستطيع العودة لمصر لاستكمال علاجه.

يذكر أن وزارة الهجرة تلقت هذه الشكوى عقب تواصلها مع محمود مهدي مصري مقيم بمنطقة الجوف بالسعودية، عبر الفيديو كونفراس الذي أوضح أن المشكلة تكمن في بُعد السفارة عن منطقة الجوف في شمال المملكة، حيث إنه يشترط حضوره للسفارة لاستخراج الوثيقة البديلة للجواز المنتهي لحين تجديد جواز سفره، وهو ما كان صعب تحقيقه نظرًا لأنه يرقد بالمستشفى.

وتقدمت الجالية المصرية بالجوف بالشكر لسفارة الهجرة، معربين عن سعادتهم وامتنانهم لسرعة تدخلها من أجل حل مشكلة المريض المصري وإصدار وثيقة سفر له.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهجرة تتدخل لإنهاء إجراءات الإفراج عن مواطن مصري بالسعودية

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

أول تعليق من وزارة الهجرة بعد الحكم على مصري في السعودية بالإعدام

وزيرة الهجرة تتواصل مع عدد من المصريين المقيمين في السعودية

ترشيحاتنا

تعرف على مكافأة كل لاعب بالأهلي بعد الفوز على الزمالك

اخبار الرياضة.. 5 قرارت عاجلة من مرتضى منصور.. خلاف بين اتحاد الكرة والبدري.. كلوب يصدم محمد صلاح

في عيد ميلادها الـ 33 .. إطلالات تكشف جرأة ريهام حجاج.. صور

نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

مدرب المنتخب السابق يكشف سر إصابة نجمي الأهلي بـ مباراة السوبر المصري

مؤسسة صهيونية مستعربة.. تامر الخشاب يفضح الجزيرة: اعتذارهم انسحاب تكتيكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33 .. إطلالات تكشف جرأة ريهام حجاج.. صور

بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور

مكشوف من الجوانب.. درة تتألق بفستان مثير في مهرجان الجونة