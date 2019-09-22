استخراج جواز سفر لمصري محتجز بالمستشفى في السعودية لاستكمال علاجه بوطنه

نجحت وزارة الهجرة في استخراج وثيقة سفر للمواطن المصري أحمد الدمنهوري المقيم بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، مريض بالسرطان ومحتجز بالمستشفى وجواز سفره منتهي الصلاحية ويريد العودة إلى مصر لاستكمال علاجه.



يأتي ذلك في استجابة سريعة لطلب محمود المهدي المقيم في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، والذي تواصل مع وزارة الهجرة، خلال أول فيديوكونفرانس بمبادرة "اسأل واقترح لايف".



وتواصلت وزارة الهجرة مع القنصل المصري بالرياض السفير إيهاب عبدالحميد، لحل أزمة المصري "أحمد الدمنهوري" وتم استخراج وثيقة سفر خاصة به ليستطيع العودة لمصر لاستكمال علاجه.



يذكر أن وزارة الهجرة تلقت هذه الشكوى عقب تواصلها مع محمود مهدي مصري مقيم بمنطقة الجوف بالسعودية، عبر الفيديو كونفراس الذي أوضح أن المشكلة تكمن في بُعد السفارة عن منطقة الجوف في شمال المملكة، حيث إنه يشترط حضوره للسفارة لاستخراج الوثيقة البديلة للجواز المنتهي لحين تجديد جواز سفره، وهو ما كان صعب تحقيقه نظرًا لأنه يرقد بالمستشفى.



وتقدمت الجالية المصرية بالجوف بالشكر لسفارة الهجرة، معربين عن سعادتهم وامتنانهم لسرعة تدخلها من أجل حل مشكلة المريض المصري وإصدار وثيقة سفر له.