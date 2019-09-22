لهذا السبب.. الإيرانيون يتهافتون على شراء العقارات في تركيا

يتهافت الإيرانيون حاليا على شراء العقارات في تركيا، حيث أصبحوا متفوقين على العراقيين.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن المركز التركي للإحصاء، أن الإيرانيين اشتروا 3135 وحدة سكنية منذ بداية عام 2019.



وأكد المركز التركي للإحصاء في بيانه، أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 89%، مقارنة بعام 2018، وذلك نتيجة التوترات التي تعيشها إيران عقب العقوبات الأمريكية على طهران.



وقال الخبير العقاري التركي فاتح شيابماتز، إن العقوبات الأمريكية وانهيار سعر صرف الريال الإيراني والمخاوف من نشوب حرب، تتسبب في زيادة شراء العقارات في تركيا.



جدير بالذكر، أن تركيا شهدت بيع 28 ألف وحدة سكنية للأجانب منذ بداية العام الجاري.