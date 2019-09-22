كشافة مجلس الشباب المصري يشاركون في يوم التنظيف العالمي

شارك فريق كشافة مجلس الشباب المصري ووحدة البحث العلمي بالمجلس في الاحتفال باليوم العالمي للتنظيف، وهو الاحتفال الرسمي لهذه المناسبة والذي يقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع السفارتين الألمانية، والفرنسية.



وتقوم فكرة الاحتفال على تحقيق "موجة خضراء" من الأعمال الإيجابية تبدأ في اليابان وتنتهي في هاواي، حيث يقوم مئات الملايين من الأشخاص بعمل إيجابي في نفس اليوم.



ويقف الناس في 150 دولة ضد مشكلة القمامة العالمية وينظفون النفايات، مما يجعله أكبر نشاط مدني إيجابي شهده العالم.



وتأتي مشاركة المجلس في هذه الفعالية في إطار الخطة التي ينتهجها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.