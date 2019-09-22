برفقة ابنتها.. أسما شريف منير تخطف الأنظار.. والجمهور نسخة منك

نشرت أسما شريف منير، عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة جديدة ظهرت فيها برفقة ابنتها "لارا"، وخطفت أسما شريف منير أنظار متابعيها بهذه الصورة، نظرا للشبه الكبير بينهما.



وعلقت أسما شريف منير على الصورة: "حتة منى".



ولاقت الصورة ردود أفعال واسعة وجاءت أبرز التعليقات: "نسخة منك، وشبهك بالظبط، وتشبه باباكى كتيييير".



وتشارك أسما شريف منير والدها الفنان شريف منير فى تقديم برنامج: "أنا وبنتى"، والذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات ON.



